    30 Eylül 2018, Pazar

    GALATASARAY

    Sofiane Feghouli'den teşekkür geldi

    Feghouliden teşekkür geldi
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 30.09.2018 Giriş Tarihi: 29.09.2018

    'ın yıldızı , spor maçı sonrası sarı-kırmızılı taraftarlara teşekkür etti.

    'da bu sezon ilk kez 11'de şans bulan Feghouli, maçında 82 dakika sahada kaldı. yıldız maç sonu taraftara teşekkür etti. Feghouli "Oluşturdukları atmosfer ve verdikleri motivasyon için taraftarımıza teşekkürler. Galatasaray formasnı taşımak bir şereftir" ifadesini kullandı.

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