Galatasaray'ın Cezayirli yıldızı Sofiane Feghouli, BB Erzurumspor maçı sonrası sarı-kırmızılı taraftarlara teşekkür etti.

Galatasaray'da bu sezon ilk kez 11'de şans bulan Feghouli, BB Erzurum maçında 82 dakika sahada kaldı. Cezayirli yıldız maç sonu taraftara teşekkür etti. Feghouli "Oluşturdukları atmosfer ve verdikleri motivasyon için taraftarımıza teşekkürler. Galatasaray formasnı taşımak bir şereftir" ifadesini kullandı.