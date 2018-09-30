30 Eylül 2018, Pazar
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Sofiane Feghouli'den teşekkür geldi
Güncelleme Tarihi: 30.09.2018 Giriş Tarihi: 29.09.2018
Galatasaray'ın Cezayirli yıldızı Sofiane Feghouli, BB Erzurumspor maçı sonrası sarı-kırmızılı taraftarlara teşekkür etti.
Galatasaray'da bu sezon ilk kez 11'de şans bulan Feghouli, BB Erzurum maçında 82 dakika sahada kaldı. Cezayirli yıldız maç sonu taraftara teşekkür etti. Feghouli "Oluşturdukları atmosfer ve verdikleri motivasyon için taraftarımıza teşekkürler. Galatasaray formasnı taşımak bir şereftir" ifadesini kullandı.
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