30 Eylül 2018, Pazar
BİZE ULAŞIN
Telles, Porto her yıl yapılan 'Altın Ejderha Ödülleri' gecesinde yılın futbolcusu seçildi. Ödül ile ilgili konuşan başarılı sol bek, "Şu an duyduğum mutluluğumu tarif etmek zor. Bu ödül aynı zamanda takım arkadaşlarıma ait. Bu ödül yaptığımız çalışmaların bir sembolü" şeklinde konuştu. 25 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz sezon toplam 45 resmi maçta görev aldı ve 14 asist, 3 gol ile oynadı. Yıldız bu futbolcu, bu performansı ile geçen sezon Portekiz Ligi'nde asist kralı oldu.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile aynı grupta yer Porto, çarşamba günü Portekiz'de karşı karşıya gelecek.
Porto'da yılın futbolcusu Alex Telles seçildi
Güncelleme Tarihi: 30.09.2018 Giriş Tarihi: 30.09.2018
Galatasaray'ın Brezilyalı eski futbolcusu Alex Telles, kulübü Porto tarafından yılın futbolcusu seçildi.
2014 ile 2016 yılları arasında Galatasaray'da forma giyen Brezilyalı futbolcu Alex Telles'e şu an oynadığı Portekiz temsilcisi Porto tarafından onure edildi.
Telles, Porto her yıl yapılan 'Altın Ejderha Ödülleri' gecesinde yılın futbolcusu seçildi. Ödül ile ilgili konuşan başarılı sol bek, "Şu an duyduğum mutluluğumu tarif etmek zor. Bu ödül aynı zamanda takım arkadaşlarıma ait. Bu ödül yaptığımız çalışmaların bir sembolü" şeklinde konuştu. 25 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz sezon toplam 45 resmi maçta görev aldı ve 14 asist, 3 gol ile oynadı. Yıldız bu futbolcu, bu performansı ile geçen sezon Portekiz Ligi'nde asist kralı oldu.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile aynı grupta yer Porto, çarşamba günü Portekiz'de karşı karşıya gelecek.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
GALATASARAY HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Dünya Kupası finali
- Canlı Yayın
- Galatasaray haberleri
- Fenerbahçe haberleri
- Beşiktaş haberleri
- Trabzonspor haberleri
- Maicon'un golünde GS TV!
- Quaresma'dan Fenerbahçe maçı için söz
- Belhanda'ya teklif var mı? Açıklama geldi
- Adem Ljajic: "En güçlü özelliğim..."
- Fenerbahçe'nin tarihi yenilgisi Hırvat basınında büyük yankı uyandırdı
- Fenerbahçe deplasmanda Dinamo Zagreb'e 4-1 kaybetti (GENİŞ ÖZET)
- Phillip Cocu'dan istifa yanıtı!
- Fikret Orman'ın sattığı en pahalı 11!
- Beşiktaş’tan Tosic’e başsağlığı mesajı
- Vahid Halilhodzic Slimani ile ilgili konuştu!