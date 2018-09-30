    30 Eylül 2018, Pazar

    GALATASARAY

    Porto'da yılın futbolcusu Alex Telles seçildi

    Eski G.Saraylı takımında yılın futbolcusu seçildi!
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 30.09.2018 Giriş Tarihi: 30.09.2018

    'ın Brezilyalı eski futbolcusu , kulübü Porto tarafından yılın futbolcusu seçildi.

    2014 ile 2016 yılları arasında 'da forma giyen Brezilyalı futbolcu 'e şu an oynadığı Portekiz temsilcisi Porto tarafından onure edildi.

    Telles, Porto her yıl yapılan 'Altın Ejderha Ödülleri' gecesinde yılın futbolcusu seçildi. Ödül ile ilgili konuşan başarılı sol bek, "Şu an duyduğum mutluluğumu tarif etmek zor. Bu ödül aynı zamanda takım arkadaşlarıma ait. Bu ödül yaptığımız çalışmaların bir sembolü" şeklinde konuştu. 25 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz sezon toplam 45 resmi maçta görev aldı ve 14 asist, 3 gol ile oynadı. Yıldız bu futbolcu, bu performansı ile geçen sezon Portekiz Ligi'nde asist kralı oldu.

    UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile aynı grupta yer Porto, çarşamba günü Portekiz'de karşı karşıya gelecek.
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