Galatasarayın Porto 11i nasıl olacak?

Galatasaray, Erzurumspor'u devirip maç fazlasıyla lider olsa da, Şampiyonlar Ligi'ndeki Porto deplasmanı öncesi kritik fireler verdi. Emre Akbaba sakatlanıp oyundan çıkarken, yerde kalan Muslera korkuttu. Üstelik Ndiaye de cezalı...

Sport Toto Süper Lig'in 7. haftasında Erzurumspor'u 1-0 mağlup etmesidnen sonra gözler Porto maçına çevrildi. Şampiyonlar Ligi'ndeki Porto deplasmanı öncesi sarı kırmızılı ekip kritik fireler verdi.



Karşılaşmanın ilk yarısında şut çekeceği bir pozisyonda ayağını zemine vuran Emre Akbaba sakatlandı.



Bir süre oyunda kaldıktan sonra kendini yere bırakan genç futbolcu, kenarda tedavi edildikten sonra sahaya tekrar girdi ancak yine çıkmak zorunda kaldı. Tedavisine başlanan Emre'nin, Porto maçında oynama ihtimali daha yüksek görünüyor.

TEDAVİSİ DEVAM EDECEK



Sıkıntı yaşayan bir diğer isim Muslera'ydı. Son 10 dakikada tüm oyuncu değişiklikleri yapılmışken, bir kale vuruşu sonrası acı içinde yerde kalan Uruguaylı file bekçisinin tedavisi saha içinde yapıldı. Her ihtimale karşın yedek kaleci İsmail Çipe ısınırken, Muslera doktor uyarısına rağmen oyuna devam etmek istediğini bildirdi. Fedakarca 90 dakikayı tamamlayan tecrübeli eldivenin tedavisi, Porto maçına kadar sürecek.

(Emre Akbaba'nın sakatlandığı an...)



MERKEZDE KURGU DEĞİŞİYOR



Bu arada Ndiaye'nin de kırmızı kart cezası nedeniyle, Porto maçında orta sahada mecburi kurgu değişikliği olacak. Terim'in Fernando ve Donk'u birlikte oynatıp önlerinde de Belhanda'ya şans vermesi bekleniyor. Lokomotiv Moskova maçında sağ kanatta oynayan Emre'nin yerine de Feghouli'nin görev alması seçenekler arasında.