    29 Eylül 2018, Cumartesi

    GALATASARAY

    Galatasaray'ın Porto 11'i nasıl olacak?

    Galatasarayın Porto 11i nasıl olacak?
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 29.09.2018 Giriş Tarihi: 29.09.2018

    , Erzurumspor'u devirip maç fazlasıyla lider olsa da, Şampiyonlar Ligi'ndeki Porto deplasmanı öncesi kritik fireler verdi. Emre Akbaba sakatlanıp oyundan çıkarken, yerde kalan Muslera korkuttu. Üstelik Ndiaye de cezalı...

    Sport 'in 7. haftasında Erzurumspor'u 1-0 mağlup etmesidnen sonra gözler Porto maçına çevrildi. Şampiyonlar Ligi'ndeki Porto deplasmanı öncesi sarı kırmızılı ekip kritik fireler verdi.

    Karşılaşmanın ilk yarısında şut çekeceği bir pozisyonda ayağını zemine vuran Emre Akbaba sakatlandı.

    Bir süre oyunda kaldıktan sonra kendini yere bırakan genç futbolcu, kenarda tedavi edildikten sonra sahaya tekrar girdi ancak yine çıkmak zorunda kaldı. Tedavisine başlanan Emre'nin, Porto maçında oynama ihtimali daha yüksek görünüyor.

    Galatasaray'a Emre Akbaba ve Muslera'dan müjdeli haber

    TEDAVİSİ DEVAM EDECEK

    Sıkıntı yaşayan bir diğer isim Muslera'ydı. Son 10 dakikada tüm oyuncu değişiklikleri yapılmışken, bir kale vuruşu sonrası acı içinde yerde kalan Uruguaylı file bekçisinin tedavisi saha içinde yapıldı. Her ihtimale karşın yedek kaleci İsmail Çipe ısınırken, Muslera doktor uyarısına rağmen oyuna etmek istediğini bildirdi. Fedakarca 90 dakikayı tamamlayan tecrübeli eldivenin tedavisi, Porto maçına kadar sürecek.

    Emre Akbaba

    (Emre Akbaba'nın sakatlandığı an...)

    MERKEZDE KURGU DEĞİŞİYOR

    Bu arada Ndiaye'nin de kırmızı kart cezası nedeniyle, Porto maçında orta sahada mecburi değişikliği olacak. Terim'in ve Donk'u birlikte oynatıp önlerinde de 'ya şans vermesi bekleniyor. maçında sağ kanatta oynayan Emre'nin yerine de Feghouli'nin görev alması seçenekler arasında.

    YORUMLAR

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    GALATASARAY HABERLERİ
    Galatasarayda tüzük değişikliği iptal edildi Galatasaray'da tüzük değişikliği iptal edildi
    Galatasaray devlere fark attı! Galatasaray devlere fark attı!
    Galatasaray-BB Erzurumspor maçında acı haber Galatasaray-BB Erzurumspor maçında acı haber
    BİZE ULAŞIN
    Daha Fazla Gör