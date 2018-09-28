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Galatasaray'a Emre Akbaba'dan kötü haber!
Güncelleme Tarihi: 28.09.2018 Giriş Tarihi: 28.09.2018
Galatasaray’ın milli futbolcusu Emre Akbaba, BB Erzurumspor maçında sakatlandı ve 38. dakikada yerini Fernando’ya bıraktı.
Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray, evinde BB Erzurumspor ile oynadığı mücadelede zorunlu değişiklik yaşadı. Mücadelenin 29. dakikasında sarı-kırmızılıların başarılı futbolcusu Emre Akbaba, sakatlandı ve oyun bir süre durdu. Saha kenarında tedavisi yapılan Akbaba daha sonra oyuna girdi. Müsabakanın geri kalanında oyuna devam edemeyen başarılı futbolcu, 38. dakikada oyundan çıktı ve yerine Brezilyalı futbolcu Fernando girdi.
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