    28 Eylül 2018, Cuma

    GALATASARAY

    Galatasaray'a Emre Akbaba'dan kötü haber!

    Galatasarayda şok sakatlık!
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 28.09.2018 Giriş Tarihi: 28.09.2018

    ’ın milli futbolcusu , BB Erzurumspor maçında sakatlandı ve 38. dakikada yerini ’ya bıraktı.

    Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında , evinde BB Erzurumspor ile oynadığı mücadelede zorunlu değişiklik yaşadı. Mücadelenin 29. dakikasında sarı-kırmızılıların başarılı futbolcusu , sakatlandı ve oyun bir süre durdu. Saha kenarında tedavisi yapılan Akbaba daha sonra oyuna girdi. Müsabakanın geri kalanında oyuna devam edemeyen başarılı futbolcu, 38. dakikada oyundan çıktı ve yerine Brezilyalı futbolcu girdi.

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