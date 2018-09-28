    28 Eylül 2018, Cuma

    GALATASARAY

    Galatasaray’dan BB Erzurumspor’lu futbolcu Lennart Thy’e plaket

    Galatasaray’dan Lennart Thy’e plaket
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 28.09.2018 Giriş Tarihi: 28.09.2018

    tarafından Ödülü’ne layık görülen Erzurumspor’un Alman futbolcusu Lennart ’e plaket verdi. Plaketi Teknik Direktör takdim etti.

    Erzurumspor'un Alman futbolcusu Lennart 'e geçtiğimiz mart ayında o dönem oynadığı takımı VVV Venlo'nun PSV Eindhoven ile karşılaşacağı gün ABD'deki bir hastaya kök hücre bağışında bulunarak hayat vermiş, bu yüzden bir süre takımının antrenmanlarına katılamamıştı. Thy, bu hareketinden dolayı tarafından Ödülü'ne layık görülmüştü. Stadyumu'ndaki -BB Erzurumspor maçı öncesinde de sarı-kırmızılı kulüp, Thy'ye bu davranışından dolayı plaket takdim etti. Plaketi, Galatasaray verdi.
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