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Türk Telekom Stadyumu’nda 31 bin 529 biletli seyirci
Güncelleme Tarihi: 28.09.2018 Giriş Tarihi: 28.09.2018
Galatasaray-BB Erzurumspor mücadelesini Türk Telekom Stadyumu’nda toplam biletli 31 bin 529 seyirci izledi.
Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray, evinde BB Erzurumspor'u 1-0 mağlup etti. Bu karşılaşmada sarı-kırmızılı taraftarlar da görevini tam yaptı. Müsabakayı toplam 31 bin 529 biletli seyirci izledi. Sarı-kırmızılı taraftarlar maç öncesinde ve sırasında tezahüratlarıyla takımına destek oldu.
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