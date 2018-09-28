    29 Eylül 2018, Cumartesi

    GALATASARAY

    Türk Telekom Stadyumu’nda 31 bin 529 biletli seyirci

    Türk Telekom Stadyumu’nda 31 bin 529 biletli seyirci
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 28.09.2018 Giriş Tarihi: 28.09.2018

    -BB Erzurumspor mücadelesini Türk ’nda toplam biletli 31 bin 529 seyirci izledi.

    'in 7. haftasında , evinde BB Erzurumspor'u 1-0 mağlup etti. Bu karşılaşmada sarı-kırmızılı taraftarlar da görevini tam yaptı. Müsabakayı toplam 31 bin 529 biletli seyirci izledi. Sarı-kırmızılı taraftarlar maç öncesinde ve sırasında tezahüratlarıyla takımına destek oldu.

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