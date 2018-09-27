Galatasaray, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçına hazır

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen idmanda sarı-kırmızılı oyuncular, ilk bölümde gruplar halinde 5'e 2 dar alan oyunları üzerinde durdu.

Koordinasyon ve sürat çalışmasıyla devam eden antrenmanın ana bölümünde ise dar alanda taktiksel uygulamalar gerçekleştirildi.

Galatasaray'da sakatlığı süren Selçuk İnan, tedavisinin ardından takımdan ayrı özel bir program dahilinde çalıştı.

Sarı-kırmızılı ekip, antrenmanın ardından tesislerde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.