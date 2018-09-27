    27 Eylül 2018, Perşembe

    GALATASARAY

    Galatasaray, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçına hazır

    Galatasaray, Erzurumspor maçına hazır
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 27.09.2018 Giriş Tarihi: 27.09.2018

    , 'in 7. haftasında yarın 'u konuk edeceği karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

    Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 'nde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen idmanda sarı-kırmızılı oyuncular, ilk bölümde gruplar halinde 5'e 2 dar alan oyunları üzerinde durdu.

    Koordinasyon ve sürat çalışmasıyla devam eden antrenmanın ana bölümünde ise dar alanda taktiksel uygulamalar gerçekleştirildi.

    'da sakatlığı süren , tedavisinin ardından takımdan ayrı özel bir program dahilinde çalıştı.

    Sarı-kırmızılı ekip, antrenmanın ardından tesislerde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

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