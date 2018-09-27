Galatasaray, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçına hazır
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında yarın Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk edeceği karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.
Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen idmanda sarı-kırmızılı oyuncular, ilk bölümde gruplar halinde 5'e 2 dar alan oyunları üzerinde durdu.
Koordinasyon ve sürat çalışmasıyla devam eden antrenmanın ana bölümünde ise dar alanda taktiksel uygulamalar gerçekleştirildi.
Galatasaray'da sakatlığı süren Selçuk İnan, tedavisinin ardından takımdan ayrı özel bir program dahilinde çalıştı.
Sarı-kırmızılı ekip, antrenmanın ardından tesislerde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Dünya Kupası finali
- Canlı Yayın
- Galatasaray haberleri
- Fenerbahçe haberleri
- Beşiktaş haberleri
- Trabzonspor haberleri
- Quaresma'dan Fenerbahçe maçı için söz
- Belhanda'ya teklif var mı? Açıklama geldi
- Adem Ljajic: "En güçlü özelliğim..."
- Fenerbahçe'nin tarihi yenilgisi Hırvat basınında büyük yankı uyandırdı
- Fenerbahçe deplasmanda Dinamo Zagreb'e 4-1 kaybetti (GENİŞ ÖZET)
- Phillip Cocu'dan istifa yanıtı!
- Fikret Orman'ın sattığı en pahalı 11!
- Beşiktaş’tan Tosic’e başsağlığı mesajı
- Vahid Halilhodzic Slimani ile ilgili konuştu!
- Galatasaray'a Feghouli piyangosu!