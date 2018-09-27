    27 Eylül 2018, Perşembe

    GALATASARAY

    Fatih Terim'den net uyarı! 'Porto maçı...'

    Fatih Terimden net uyarı! Porto maçı...
    GALATASARAY
    Giriş Tarihi: 27.09.2018

    'da teknik direktör , ligde bir puan kaybına daha tahammülü olmadığını belirterek, oyuncularından haftaya Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Porto maçını unutmalarını ve tamamen sınavına konsantre olmalarını istedi.

    'de haftayı Akhisar yenilgisiyle kapatan Sarı-Kırmızılılar, cuma günü kendi evinde oynayacağı spor maçından 3 puanla ayrılmanın hesaplarını yaşıyor.

    Diğer taraftan Şampiyonlar Ligi'nde önümüzdeki hafta çıkılacak Portodeplasmanını da düşünen oyunculara, teknik heyetten uyarı geldi. Aslan'ın hocası , "Artık Erzurum maçında bir yol kazası daha görmek istemiyorum. Porto'yu zamanı gelince düşünürüz. Cuma akşamı çok zor bir sınav vereceğiz. Rakibimiz alt sıralardan kurtulmak için mücadele verecek. Tamamen bu maça konsantre olmanızı istiyorum" diyerek öğrencilerine seslendi.

    ROTASYON DEĞİL GÜNCELLEME

    Terim ayrıca kadroda bazı değişiklikler yapmaya hazırlanıyor. Ancak tecrübeli hoca bunu rotasyon amacıyla değil, kadroda güncelleme planı doğrultusunda yapacak. İlk 11'de alternatifsiz hiçbir bölge kalmamasını isteyen Terim, kadrodaki tüm isimleri hazır tutabilmek adına, fazla forma şansı bulamayan oyuncularını Erzurum sınavında sahaya sürmeyi düşünüyor.

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