Fatih Terimden net uyarı! Porto maçı...

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, ligde bir puan kaybına daha tahammülü olmadığını belirterek, oyuncularından haftaya Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Porto maçını unutmalarını ve tamamen Erzurum sınavına konsantre olmalarını istedi.

Süper Lig'de haftayı Akhisar yenilgisiyle kapatan Sarı-Kırmızılılar, cuma günü kendi evinde oynayacağı Erzurumspor maçından 3 puanla ayrılmanın hesaplarını yaşıyor.

Diğer taraftan Şampiyonlar Ligi'nde önümüzdeki hafta çıkılacak Portodeplasmanını da düşünen oyunculara, teknik heyetten uyarı geldi. Aslan'ın hocası Fatih Terim, "Artık Erzurum maçında bir yol kazası daha görmek istemiyorum. Porto'yu zamanı gelince düşünürüz. Cuma akşamı çok zor bir sınav vereceğiz. Rakibimiz alt sıralardan kurtulmak için mücadele verecek. Tamamen bu maça konsantre olmanızı istiyorum" diyerek öğrencilerine seslendi.

ROTASYON DEĞİL GÜNCELLEME

Terim ayrıca kadroda bazı değişiklikler yapmaya hazırlanıyor. Ancak tecrübeli hoca bunu rotasyon amacıyla değil, kadroda güncelleme planı doğrultusunda yapacak. İlk 11'de alternatifsiz hiçbir bölge kalmamasını isteyen Terim, kadrodaki tüm isimleri hazır tutabilmek adına, fazla forma şansı bulamayan oyuncularını Erzurum sınavında sahaya sürmeyi düşünüyor.