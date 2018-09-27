    27 Eylül 2018, Perşembe

    GALATASARAY

    Galatasaray'dan rakip taraftarlara iyi ağırlama sözü

    Galatasaraydan rakip taraftarlara iyi ağırlama sözü
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 27.09.2018 Giriş Tarihi: 27.09.2018

    Kulübü, sarı-kırmızılı ekiplerin 'de ve diğer branşlarda evinde yapacağı maçlarda yer alacak konuk takım taraftarlarına en iyi şartların sunulacağı sözünü verdi.

    Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde, "Rakibe Saygı, Kendine Saygı!" başlığıyla yapılan açıklamada, şu görüşlere yer verildi:

    "Ülkemizin huzur, güven ve kardeşçe dayanışmaya ihtiyaç duyduğu bugünlerde Kulübü olarak, ev sahibi olduğumuz Stadyumu ve diğer spor alanlarımızda, taraftarı olduğu takımı desteklemek amacıyla gelen rakip seyircilere karşı maç esnasında hiçbir şekilde kasıtlı aşırı yüksek ses, insani ihtiyaçların giderilmesinde zorluk gibi davranışlarda bulunmadan, temel insan haklarını gözeten uygar bir ortamda maç izlemeleri için her türlü kolaylığın sağlanacağını, ek olarak her zaman rakiplere ve seyircilerine saygılı davrandığımızın bilinciyle, bu tutumumuzu sahamızdaki ilk karşılaşmada sürdüreceğimizi ve tarafımıza rakiplerimizden haklı bir resmi talep geldiğinde daha da iyileştireceğimizi spor kamuoyuna beyan ve taahhüt ederiz."

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