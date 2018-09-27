    27 Eylül 2018, Perşembe

    GALATASARAY

    Fatih Terim, Galatasaray ile ligde 3. kez "dalya" diyecek

    Terim, G.Saray ile ligde 3. kez dalya diyecek
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 27.09.2018 Giriş Tarihi: 27.09.2018

    Galatasaray Teknik Direktörü , Spor Toto 'in 7. haftasında yarın Büyükşehir Belediye Erzurumspor müsabakasıyla sarı-kırmızılı ekibin başındaki 300. lig maçına çıkacak.

    Galatasaray'da 11 sezon top koşturduktan sonra 1985'te futbolculuk kariyerini sonlandıran Terim, sarı-kırmızılı takımın başına ilk kez 1996'da geçti.

    Futbolculuğunda kaptanlığını yaptığı Galatasaray'da 4 farklı dönemde teknik adam olarak çalışan , sarı-kırmızılı ekibin başında 299 maçında görev yaptı.

    Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray, söz konusu lig maçlarında 196 galibiyet, 65 beraberlik aldı. Sarı-kırmızılı ekip, Terim'in teknik direktörlüğü döneminde 38 müsabakadan ise mağlubiyetle ayrıldı.

    - Terim'in takımları gol sıkıntısı yaşamıyor

    Fatih Terim'in yönetimindeki Galatasaray, Süper Lig maçlarında golcü bir kimlik ortaya koydu.

    Süper Lig'de Terim yönetiminde 299 maça çıkan sarı-kırmızılı ekip, rakip filelere 645 gol attı. Galatasaray, söz konusu maçlarda kalesinde 276 gole ise engel olamadı.

    Fatih Terim'in öğrencileri, lig maçlarında 2,16 gol ortalaması tutturdu.

    - Maç başına 2,18 puan topladı

    Galatasaray, Fatih Terim yönetimindeki Süper Lig müsabakalarında 2,18 puan ortalamasıyla mücadele etti.

    Sarı-kırmızılı ekip, deneyimli teknik adamın başında olduğu 299 karşılaşmada toplamda 653 puan aldı.

    - Terim'in Galatasaray ile lig karnesi

    Fatih Terim'in sezonlara göre Galatasaray'ın başında çıktığı lig maçları ve sarı-kırmızılı takımın performansı şöyle:

    Sezon0GBMAYP
    1996-1997342572903082
    1997-1998342365864375
    1998-1999342392853078
    1999-2000342473772379
    2002-2003342455612777
    2003-2004261187403441
    2011-20124025114783086
    2012-2013342185663571
    2013-20145230739
    2017-2018181413411243
    2018-2019640214912
    Toplam2991966538645276653


    Not: 2011-2012 sezonunda Süper Final düzenlendiği için lig 40 maç üzerinden değerlendirmeye alınmıştır.

    - 17 kupa sevinci

    Fatih Terim, Galatasaray'ın başında bulunduğu sürede 17 kez kupa sevinci yaşadı.

    Türk futbolunun Avrupa kupalarındaki en önemli başarısı olan UEFA Kupası şampiyonluğunu 2000 yılında elde eden Terim, bugüne kadar 7 lig, 2 Türkiye Kupası, 2 Cumhurbaşkanlığı Kupası, 2 TFF Süper Kupa ve 3 TSYD Kupası şampiyonluğu kazandı.

    - Üst üste en çok şampiyon olan teknik adam

    Fatih Terim, Galatasaray'ın başındaki 299 maçlık süreçte lig tarihinin üst üste en çok şampiyon olan teknik direktörü oldu.

    Tecrübeli teknik adam, Galatasaray'ın başında 1996-1997, 1997-1998, 1998-1999 ve 1999-2000 sezonlarında mutlu sona ulaşarak şu ana dek kırılamayan bir rekora imza attı.

    - Şampiyonluk sayısında rakipsiz

    Terim, Süper Lig'de en fazla şampiyonluk sevinci yaşayan teknik adam olarak bir rekor daha kırdı.

    Sarı-kırmızılı takımın başında 4 farklı dönemde 11. sezonunu geçiren Fatih Terim, toplamda 7 kez şampiyonluk kupasını kaldırma mutluluğu yaşadı.

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