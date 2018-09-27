    27 Eylül 2018, Perşembe

    GALATASARAY

    M'Baye Niang: "Galatasaray çok ısrar etti"

    MBaye Niangdan Galatasaray itirafı
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 27.09.2018 Giriş Tarihi: 27.09.2018

    ’e kiralık giden ’dan itirafı geldi.

    Transfer döneminde adı ile anılan isimlerden olan M'Baye , Fransız basınına verdiği özel röportajında sarı-kırmızılı takımın ilgisini doğruladı. döneminin bitmesine kısa bir süre kala Torino'dan 'e bir yıllığına kiralanan M'Baye Niang, Galatasaray'ın da kendisini istediğini dile getirdi.

    FRANSA'YA DÖNEREK MANTIKLI BİR SEÇİM YAPTIM

    23 yaşındaki Niang verdiği röportajında, "Son güne kadar Galatasaray'ın da beni transfer etmek için ısrarı devam ediyordu. Kendimi geliştirmek istiyordum. 'ya dönerek mantıklı bir yaptığımı düşünüyorum" dedi.

    SATIN ALMA OPSİYONU 15 MİLYON EURO

    Niang, Rennes ile bu sezon 4 resmi maça çıkarken, henüz gol sevinci yaşayamadı. Rennes, opsiyonunu da 15 milyon 'ya elinde bulunduruyor.

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