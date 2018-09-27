M'Baye Niang: "Galatasaray çok ısrar etti"
Rennes’e kiralık giden Niang’dan transfer itirafı geldi.
Transfer döneminde adı Galatasaray ile anılan isimlerden olan M'Baye Niang, Fransız basınına verdiği özel röportajında sarı-kırmızılı takımın ilgisini doğruladı. Transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kala Torino'dan Rennes'e bir yıllığına kiralanan M'Baye Niang, Galatasaray'ın da kendisini istediğini dile getirdi.
FRANSA'YA DÖNEREK MANTIKLI BİR SEÇİM YAPTIM
23 yaşındaki Niang verdiği röportajında, "Son güne kadar Galatasaray'ın da beni transfer etmek için ısrarı devam ediyordu. Kendimi geliştirmek istiyordum. Fransa'ya dönerek mantıklı bir seçim yaptığımı düşünüyorum" dedi.
SATIN ALMA OPSİYONU 15 MİLYON EURO
Niang, Rennes ile bu sezon 4 resmi maça çıkarken, henüz gol sevinci yaşayamadı. Rennes, satın alma opsiyonunu da 15 milyon Euro'ya elinde bulunduruyor.
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