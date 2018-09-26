Fatih Terim oyuncularına yeni kuralları saydı!

Fatih Terim, son antrenman öncesi oyuncularıyla yaptığı görüşmede takımın dikkatini çekti.

3-0 kaybedilen Akhisar maçının ardından oyuncularına sitem eden Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, beklenen konuşmasını dün yaptı.

Mağlubiyetin ardından sıcağı sıcağına oyuncuları ile konuşmayan tecrübeli teknik adam, dün sabahki antrenman öncesinde sert çıkışlara imza attı.

İşte Terim'in futbolcularıyla yaptığı görüşmede altını çizdiği noktalar ve bundan böyle artık kesinlikle çiğnenmesini istemediği kurallar...

HER ZAMAN, ÖNCE DiSiPLiN

Duran toplarda kural çiğnemek yok. Penaltı ve frikik kullanacak kişi maçtan önce belirlendiyse o atacak.

Kimse sahada kafasına göre hareket etmeyecek. İsimlerin önemi yok. Mücadele eden oynayacak.

Hem Trabzon hem de Akhisar deplasmanında yenilgiyi kabullenmiş bir görüntü içindeydiniz. Bir daha böyle bir takım görmek istemiyorum. Yenilin, futbolda kaybetmek de var. Ama herkesin takdirini kazanarak kaybedin. O zaman ben de sizi alkışlarım.

DEPLASMAN SORUNU

Deplasmanlardaki kötü gidişi herkes konuşuyor. Aynı takım, aynı rakip, her yerde G.Saray'ın taraftarı var. İçeride nasıl şevkle oynuyorsanız, dışarıda da öyle oynayın istiyorum.

Mücadele etmeden kazanamayız. Kasımpaşa maçında 111, Lokomotiv maçında 100 km. koşmuşuz. Bu koşu mesafelerini yükseltmeliyiz. (Hürriyet)