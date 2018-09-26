    26 Eylül 2018, Çarşamba

    GALATASARAY

    Galatasaray'da Erzurumspor mesaisi

    Selçuk İnan çalışmalara başladı
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 26.09.2018 Giriş Tarihi: 26.09.2018

    Spor Toto ’in 7. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaşacak olan , hazırlıklarını sürdürdü.

    'de geçtiğimiz hafta Akhisarspor'a 3-0 mağlup olan , BB Erzurumspor maçı hazırlıklarını bugün yaptığı çalışmayla sürdürdü. Teknik Direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra sürat çalışması yapan futbolcular, idmana 5'e 2 dar alanda pas çalışmasıyla devam etti. Taktik çalışmasıyla geçilen bölümün ardından antrenman yenileme ve soğuma çalışmasıyla son buldu. , tedavisinin ardından koşulara başladı.

    Galatasaray, BB Erzurumspor maçı hazırlıklarına yarın saat 18.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.

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