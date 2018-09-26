26 Eylül 2018, Çarşamba
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Galatasaray, BB Erzurumspor maçı hazırlıklarına yarın saat 18.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.
Galatasaray'da Erzurumspor mesaisi
Güncelleme Tarihi: 26.09.2018 Giriş Tarihi: 26.09.2018
Spor Toto Süper Lig’in 7. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaşacak olan Galatasaray, hazırlıklarını sürdürdü.
Süper Lig'de geçtiğimiz hafta Akhisarspor'a 3-0 mağlup olan Galatasaray, BB Erzurumspor maçı hazırlıklarını bugün yaptığı çalışmayla sürdürdü. Teknik Direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra sürat çalışması yapan futbolcular, idmana 5'e 2 dar alanda pas çalışmasıyla devam etti. Taktik çalışmasıyla geçilen bölümün ardından antrenman yenileme ve soğuma çalışmasıyla son buldu. Selçuk İnan, tedavisinin ardından koşulara başladı.
Galatasaray, BB Erzurumspor maçı hazırlıklarına yarın saat 18.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.
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