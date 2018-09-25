    25 Eylül 2018, Salı

    GALATASARAY

    Galatasaray'da Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı hazırlıkları

    Galatasarayda Erzurumspor maçı hazırlıkları
    GALATASARAY
    Giriş Tarihi: 25.09.2018

    'in 7. haftasında 28 Eylül Cuma günü 'u konuk edecek , hazırlıklarına başladı.

    Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 'nde, teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda Akhisarspor maçında forma giyen futbolcuların yenilenme çalışması yaptıkları belirtildi.

    Diğer oyuncuların dinamik ısınmayla başladığı idmanın ana bölümünde dar alanda oyunsal formda dayanıklılık çalışmaları üzerinde durulduğu bildirildi.

    Antrenmanın, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandığı aktarıldı. Sakatlığı süren 'ın tedavisine devam edildiği kaydedildi.

    , hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.

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