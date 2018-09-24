    24 Eylül 2018, Pazartesi

    GALATASARAY

    Galatasaray'ın deplasman kabusu sürüyor

    Galatasarayın deplasman kabusu sürüyor
    GALATASARAY
    Giriş Tarihi: 24.09.2018

    Spor Toto 'de Akhisarspor'a 3-0 yenilerek zirve yarışında yara alan 'da deplasman kabusu devam ediyor. - Sarı-kırmızılı ekipte 2015-2016, 2016-2017 ve 2017-2018 sezonlarında yaşanan deplasman sorunu bu sezona da yansıdı. Galatasaray, Süper Lig'de yaptığı son 2 dış saha maçından mağlubiyetle ayrıldı. Sarı-kırmızılıların bu sezon yediği toplam 9 golün 8'ini 3 deplasman maçında gördü

    Sarı-kırmızılı ekip, 'de üç kupa kazanılan 2014-2015 sezonundan sonraki 3 sezonda dış sahada beklentilerin uzağında kaldı. 'ın deplasman maçlarındaki kötü grafiği, yeni sezona da taşındı.

    Ligde sezonun ilk haftasında başkentte MKE Ankaragücü'nü 3-1 yenen Galatasaray, son iki deplasman müsabakasında 'a 4-0 ve Akhisarspor'a 3-0 mağlup oldu.

    Sarı-kırmızılı ekip, bu sezon 6 maçta yediği toplam 9 golün 8'ini 3 deplasman müsabakasında gördü.

    - 2015-2016 sezonunda dış sahada galibiyete hasret

    Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de 2015-2016 sezonunda deplasmanda kötü bir grafik çizdi.

    Dış sahada çıktığı 17 mücadelenin sadece 4'ünü kazanabilen sarı-kırmızılı ekip, 6 beraberlik ve 7 yenilgiyle 18 puan topladı.

    Sarı-kırmızılılar, söz konusu sezonda 7. haftada dış sahada 2-0 kazandığı müsabakasından sonra çıktığı 12 deplasman maçında galibiyet alamadı. Galatasaray, 12 maçlık galibiyet hasretinde 5 beraberlik, 7 yenilgi gördü.

    Galatasaray, attığı 29 gole karşın 31 gol yedi ve sezonu dış sahada -2 averajla tamamladı.

    - 2016-2017 sezonunda 31 puan topladı

    Galatasaray, 2016-2016 sezonunda son 3 dönemin en iyi dış saha performansını sergiledi.

    Buna rağmen sarı-kırmızılı ekip, dış sahadaki 8 mücadelede puan kaybı yaşadı. 2016-2017 sezonunda rakip sahadaki 17 müsabakanın 9'unu kazanan Galatasaray, dörder beraberlik ve yenilgi gördü.

    Sarı-kırmızılılar, deplasmanda attığı 28 gole karşılık kalesindeki 23 gole engel olamadı.

    - 7 deplasman mağlubiyetiyle şampiyon oldu

    Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'de 2017-2018 sezonunda dış sahadaki 7 mağlubiyete rağmen şampiyonluğu kazandı.

    Geçen sezona Hırvat teknik direktör Igor yönetiminde başlayan Galatasaray, deplasmandaki ilk 8 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Sarı-kırmızılılarda deplasmanda arka arkaya yaşanan 4 mağlubiyetin ardından Tudor ile yollar ayrıldı.

    Teknik direktörlüğe 'in gelmesinin ardından Galatasaray'da deplasman sorunu da rafa kalktı. Geride kalan sezonda Terim yönetiminde 9 deplasman maçına çıkan sarı-kırmızılı ekip, 5 galibiyet alırken, 1 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı.

    Geçen sezonun son 3 haftasında kayıp yaşamayan Galatasaray, iç sahadaki 16 galibiyet, 1 beraberliklik performansıyla rakiplerinin önünde şampiyonluk ipini göğüsledi.

    Sarı-kırmızılılar, tarihinde ilk kez 7 mağlubiyet yaşadığı bir sezonda mutlu sona ulaştı.

    - İç sahada geçit vermiyor

    Galatasaray, deplasmandaki kötü performansına rağmen iç sahada farklı bir görüntü çiziyor.

    Süper Lig'de iç sahadaki son mağlubiyetini 2016-2017 sezonunun 30. haftadaki mücadelesinde gören sarı-kırmızılılar, sonrasında Stadı'nda çıktığı 22 maçta 21 galibiyet, 1 beraberlikle yenilgi yüzü görmedi.

    Galatasaray, sahasında arka arkaya 15 lig maçından da galibiyetle ayrıldı.

    - Deplasman performansı

    Sarı-kırmızılı ekibin son 4 sezondaki dış saha performansı şöyle:

    SezonOGBMAYAv.P
    2015-2016174672931-218
    2016-2017179442823531
    2017-2018178272924526
    2018-2019310238-53
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