    21 Eylül 2018, Cuma

    GALATASARAY

    Galatasaray, Akhisarspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

    Galatasarayda Akhisarspor mesaisi sürdü
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 21.09.2018 Giriş Tarihi: 21.09.2018

    , ’in 6. haftasında karşılaşacağı Akhisarspor maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla devam ettirdi.

    , 'in 6. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Akhisarspor maçının hazırlıklarını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde yapılan antrenman, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Gruplar halinde 5'e 2 dar alan oyunu oynayan sarı-kırmızılı futbolcular, sınırlı alanda taktik çalışma gerçekleştirdi. Antrenman, yapılan yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle noktalandı.

    Galatasaray, Akhisarspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın saat 16.00'da Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla tamamladıktan sonra saat 18.30'da özel bir uçuşla İzmir'e hareket edecek. Takımımız, daha sonra karayoluyla Manisa'ya geçerek maç öncesi bu kentte kampa girecek.
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