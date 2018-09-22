    22 Eylül 2018, Cumartesi

    GALATASARAY

    Schalke'de Galatasaray korkusu!

    Schalkede Galatasaray korkusu!
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 22.09.2018 Giriş Tarihi: 22.09.2018

    Cimbom’un Lokomotiv’i 3’lük yapması Almanları tedirgin etti. Tecrübeli stoper Naldo “G.Saray gücünü gösterdi” dedi.

    'ın Türk Telekom Stadı'nda Lokomotiv Moskova'yı 3-0 yenerek Şampiyonlar Ligi'ne görkemli bir giriş yapması D Grubu'ndaki diğer ekipler ve Porto'yu ürküttü. Portekiz basını, Cimbom'un kısa sürede havasını bulduğunu yazarken, Alman ekibinin stoperi Naldo da sarı- kırmızılı takımı övdü. 36 yaşındaki savunmacı, "Galatasaray daha ilk maçtan gücünü gösterdi. Şampiyonlar Ligi'nde 3 farklı galibiyetler almak çok da kolay değil. Galatasaray ilk maçından bunu başardı. Bu grupta sonuna kadar mücadele edeceklerdir. Onlarla çok zorlu karşılaşmalar oynayacağımızı biliyorum. Özellikle de İstanbul'da" diye konuştu
    YORUMLAR

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    GALATASARAY HABERLERİ
    Feghouli G.Saraydan ayrılıyor mu? Kararını verdi Feghouli G.Saray'dan ayrılıyor mu? Kararını verdi
    Fatih Terimden savunmaya rotasyon Fatih Terim'den savunmaya rotasyon
    Belhandaya teklif var mı? Açıklama geldi Belhanda'ya teklif var mı? Açıklama geldi
    BİZE ULAŞIN
    Daha Fazla Gör