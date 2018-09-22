Schalkede Galatasaray korkusu!

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Schalke'de Galatasaray korkusu!
Güncelleme Tarihi: 22.09.2018 Giriş Tarihi: 22.09.2018
Cimbom’un Lokomotiv’i 3’lük yapması Almanları tedirgin etti. Tecrübeli stoper Naldo “G.Saray gücünü gösterdi” dedi.
Galatasaray'ın Türk Telekom Stadı'nda Lokomotiv Moskova'yı 3-0 yenerek Şampiyonlar Ligi'ne görkemli bir giriş yapması D Grubu'ndaki diğer ekipler Schalke ve Porto'yu ürküttü. Portekiz basını, Cimbom'un kısa sürede havasını bulduğunu yazarken, Alman ekibinin stoperi Naldo da sarı- kırmızılı takımı övdü. 36 yaşındaki savunmacı, "Galatasaray daha ilk maçtan gücünü gösterdi. Şampiyonlar Ligi'nde 3 farklı galibiyetler almak çok da kolay değil. Galatasaray ilk maçından bunu başardı. Bu grupta sonuna kadar mücadele edeceklerdir. Onlarla çok zorlu karşılaşmalar oynayacağımızı biliyorum. Özellikle de İstanbul'da" diye konuştu
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