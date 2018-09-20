Galatasaray Kulübünden "Ada" açıklaması
Galatasaray Kulübü, Galatasaray Adası'na yönelik açılan davanın sarı-kırmızılı kulübe ait 1 numaralı parselle ilgisinin bulunmadığını duyurdu.
Sarı-kırmızılı kulüp, Galatasaray Adası'na yönelik açılan davaya ilişkin medyada yer alan haberler üzerine internet sitesinden açıklamada bulundu.
Açıklamada, Kuruçeşme Mahallesi'nde bulunan 365 Ada 1, 2 ve 4 numaralı parsellerden ibaret olan adanın, 2 ve 4 numaralı parsellerinin mülkiyetinin hazineye, 1 numaralı parselinin mülkiyetinin ise sarı-kırmızılı kulübe ait olduğu belirtilerek şu ifadeler kullanıldı:
"Davacı Elpida Frankapolos ve arkadaşları tarafından açılan ve kulübümüze ihbar olunan dava, mülkiyeti hazineye ait olan parsellere ilişkindir. Mülkiyeti kulübümüze ait olan 1 numaralı parsel davanın konusu dışındadır. Dava, davacıların aktif taraf sıfatı yokluğu nedeniyle 29.05.2018 tarihinde reddedilmiştir. Yukarıda bahsedilen davaya ilişkin bugün medyada yer alan haberler neticesinde oluşması muhtemel yanlış anlamaları önlemek maksadıyla açıklama yapma gereği hasıl olmuştur. Galatasaray Adası'nın 1 numaralı merkez parseli Galatasaray Kulübünün tapulu mülküdür."
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