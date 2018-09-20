    21 Eylül 2018, Cuma

    GALATASARAY

    Galatasaray, Akhisarspor hazırlıklarına devam etti

    Galatasaray, Akhisarspor hazırlıklarına devam etti
    GALATASARAY
    Giriş Tarihi: 20.09.2018

    , 'in 6'ncı haftasında Akhisarspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

    'nde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular, gruplar halinde turnuva usulü ayak tenisi oynadı. İdman, yenilenme ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı. Antrenman öncesi, yardımcı antrenör Levent Şahin ve Martin Linnes'in doğum günü kutlandı.

    Sarı-Kırmızılı ekip, Akhisarspor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

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