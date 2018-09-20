Galatasaray, Akhisarspor hazırlıklarına devam etti

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 6'ncı haftasında Akhisarspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular, gruplar halinde turnuva usulü ayak tenisi oynadı. İdman, yenilenme ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı. Antrenman öncesi, yardımcı antrenör Levent Şahin ve Martin Linnes'in doğum günü kutlandı.



Sarı-Kırmızılı ekip, Akhisarspor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.