Eskileri sıfırladı

    20 Eylül 2018, Perşembe

    GALATASARAY

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    GALATASARAY
    Giriş Tarihi: 20.09.2018

    , beklentileri karşılayamayan ve kulübeden çıkamayan İsimleri piyasaya sürdü

    Galatasaray, yaşadığı maddi olanaksızlara rağmen aldığı sonuçlarla rakiplerini kıskandırırken bunda en büyük pay kuşkusuz teknik direktör 'e ait... Kadrosunu çok yerinde ve ekonomik kullanan tecrübeli çalıştırıcı, istediği leri yapamayınca kadroda bulunan ama beklentileri karşılayamayan futbolcuları harekete geçirdi.

    Terim yönetiminde, Garry Rodrigues, , Muslera, ve Linnes başta olmak üzere birçok futbolcu yükselişe geçti ve adeta yeni transfer etkisi yaptı. Düşük maliyetli, nokta atışı yeni isimlerle takımını güçlendiren deneyimli hoca, genç oyuncular Ozan Kabak ve Yunus Akgün'ü de A takıma kazandırdı.

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