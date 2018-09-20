Eskileri sıfırladı

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Fatih Terim, beklentileri karşılayamayan ve kulübeden çıkamayan İsimleri piyasaya sürdü
Galatasaray, yaşadığı maddi olanaksızlara rağmen aldığı sonuçlarla rakiplerini kıskandırırken bunda en büyük pay kuşkusuz teknik direktör Fatih Terim'e ait... Kadrosunu çok yerinde ve ekonomik kullanan tecrübeli çalıştırıcı, istediği transferleri yapamayınca kadroda bulunan ama beklentileri karşılayamayan futbolcuları harekete geçirdi.
Terim yönetiminde, Garry Rodrigues, Eren Derdiyok, Muslera, Ryan Donk ve Linnes başta olmak üzere birçok futbolcu yükselişe geçti ve adeta yeni transfer etkisi yaptı. Düşük maliyetli, nokta atışı yeni isimlerle takımını güçlendiren deneyimli hoca, genç oyuncular Ozan Kabak ve Yunus Akgün'ü de A takıma kazandırdı.
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