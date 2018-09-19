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    GALATASARAY

    Cursty Jackson, yeniden Galatasaray'da

    İmzayı attı! Yeniden Galatasarayda
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 19.09.2018 Giriş Tarihi: 19.09.2018

    Kadın Voleybol Takımı, 2015-2016 sezonunda sarı-kırmızılı formayı giyen ABD'li orta oyuncu 'ı yeniden kadrosuna kattı.

    Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre 2 sezondur Japonya Voleybol Ligi ekiplerinden Hitachi Rivale'de oynayan ile 1 yıllık sözleşme imzalandı.

    Daha önce 1 sezon 'da forma giyen 28 yaşında, 1,88 metre boyundaki orta oyuncu, sarı-kırmızılılara özellikle hücum açısından katkıda bulunup 39 karşılaşmada toplam 398 sayı üretirken, maç başına ortalama 10,20 sayı ile oynamıştı.

    Açıklamada, "Galatasaray'ın CEV Kupası'nda adını finale yazdırmasında büyük rol oynayan Cursty Jackson'a 'yeniden hoş geldin' der, Galatasaray kariyerinde başarılar dileriz." denildi.

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