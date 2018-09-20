Wesley Sneijder trafik kazası geçirdi!

Katar ekibi Al Gharafa'dan yapılan açıklamada Wesley Sneijder'in trafik kazası geçirdiği ancak Hollandalı yıldızın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Sneijder'in aracı ağır hasar görürken yıldız futbolcu kazayı hafif eziklerle atlattı.

Al Gharafa Kulübü de resmi Internet sitesi aracılığıyla 34 yaşındaki oyuncunun kaza geçirdiğini doğruladı.