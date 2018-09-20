    21 Eylül 2018, Cuma

    GALATASARAY

    Wesley Sneijder trafik kazası geçirdi!

    G.Sarayın eski yıldızı trafik kazası geçirdi!
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 20.09.2018 Giriş Tarihi: 20.09.2018

     ekibi 'da forma giyen G.Saray'ın eski yıldızı 'in sı geçirdiği duyuruldu.

    ekibi 'dan yapılan açıklamada 'in sı geçirdiği ancak Hollandalı yıldızın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

    Sneijder'in aracı ağır hasar görürken yıldız futbolcu yı hafif eziklerle atlattı.

    Al Gharafa Kulübü de resmi Internet sitesi aracılığıyla 34 yaşındaki oyuncunun kaza geçirdiğini doğruladı.

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