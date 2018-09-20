21 Eylül 2018, Cuma
BİZE ULAŞIN
Wesley Sneijder trafik kazası geçirdi!
Güncelleme Tarihi: 20.09.2018 Giriş Tarihi: 20.09.2018
Katar ekibi Al Gharafa'da forma giyen G.Saray'ın eski yıldızı Wesley Sneijder'in trafik kazası geçirdiği duyuruldu.
Katar ekibi Al Gharafa'dan yapılan açıklamada Wesley Sneijder'in trafik kazası geçirdiği ancak Hollandalı yıldızın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Sneijder'in aracı ağır hasar görürken yıldız futbolcu kazayı hafif eziklerle atlattı.
Al Gharafa Kulübü de resmi Internet sitesi aracılığıyla 34 yaşındaki oyuncunun kaza geçirdiğini doğruladı.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
GALATASARAY HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Dünya Kupası finali
- Canlı Yayın
- Galatasaray haberleri
- Fenerbahçe haberleri
- Beşiktaş haberleri
- Trabzonspor haberleri
- Fikret Orman'ın sattığı en pahalı 11!
- Beşiktaş’tan Tosic’e başsağlığı mesajı
- Vahid Halilhodzic Slimani ile ilgili konuştu!
- Galatasaray'a Feghouli piyangosu!
- Enzo Roco Beşiktaş'ta! Beşiktaş'ın yeni transferi Enzo Roco kimdir?
- Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu'nun gözdesi Galatasaraylı Sinan Gümüş!
- Beşiktaş'ta Fabri'nin acısını dindirebilecek 9 kaleci
- Galatasaray'ın hocası Fatih Terim Vitinho'yu istiyor!
- Beşiktaş'ta 10 numaraya sürpriz isim: Fabio Lima
- Gomis'in yanına Brezilyalı yıldız: Vitinho