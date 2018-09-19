    20 Eylül 2018, Perşembe

    GALATASARAY

    Galatasaray lige döndü

    Galatasaray lige döndü
    GALATASARAY
    Giriş Tarihi: 19.09.2018

    Futbol Takımı, 'in 6. haftasında 23 Eylül Pazar günü deplasmanda Akhisarspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

    Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör yönetiminde yapılan idman, basına kapalı gerçekleştirildi. Antrenmanda, dün ile oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi maçında süre alan futbolculara yenilenme programı dahilinde özel çalışma uygulandığı bildirildi.

    Diğer futbolcuların ise dayanıklılık çalışmalarının ardından dar alan oyunları oynadığı, sonrasında da sınırlı alanda çift kale maç yaptığı kaydedildi. İdmanın yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandığı aktarıldı.

    , Akhisarspor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

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