Galatasaray-Lokomotiv Moskova maçına doğru taraftarlara uyarılar
Galatasaray Kulübü, sarı-kırmızılı futbol takımının Rusya temsilcisi Lokomotiv Moskova ile UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda yarın yapacağı maç öncesinde taraftarlarına uyarılarda bulundu.
Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Lokomotiv Moskova maçında taraftarların takımın yanında yer alacağına, çeşitli saha, seyirci ve istenmeyen olaylara sebebiyet vermeyeceğine yürekten inanıldığı belirtildi.
Açıklamada, UEFA Tahkim Kurulu tarafından, 3 Şubat 2015'te Galatasaray'a verilen 1 maçlık seyircisiz oynama cezasının 5 yıl için ertelendiği ve bu süre zarfında kulübün başka bir ceza alması halinde erteleme kararının kalkacağı hatırlatılarak, şu ifadeler kullanıldı:
"Bu bağlamda yurt içinde ve yurt dışında oynayacağımız maçlarda istenmeyen olaylara sebebiyet verilmemesi kulübümüz açısından son derece önemlidir. Büyük Galatasaray taraftarına, her zaman olduğu gibi gerekli hassasiyeti göstererek dünyaya örnek olacak bir yaklaşımla takımımızı destekleyeceği için şimdiden teşekkür ederiz."
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Dünya Kupası finali
- Canlı Yayın
- Galatasaray haberleri
- Fenerbahçe haberleri
- Beşiktaş haberleri
- Trabzonspor haberleri
- Enzo Roco Beşiktaş'ta! Beşiktaş'ın yeni transferi Enzo Roco kimdir?
- Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu'nun gözdesi Galatasaraylı Sinan Gümüş!
- Beşiktaş'ta Fabri'nin acısını dindirebilecek 9 kaleci
- Galatasaray'ın hocası Fatih Terim Vitinho'yu istiyor!
- Beşiktaş'ta 10 numaraya sürpriz isim: Fabio Lima
- Gomis'in yanına Brezilyalı yıldız: Vitinho
- Galatasaray'ın genç kalecileri kampta konuştu
- 2018 Dünya Kupası finalinde Fransa Hırvatistan'ı 4-2 yendi ve şampiyon oldu (GENİŞ ÖZET İZLE)