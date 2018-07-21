Galatasaray daha önce de gündeminde yer alan Boluspor’dan Umut Meraş ile yeniden ilgilenmeye başladı.

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Yeni yabancı transferlede yer açmak için Lionel Carole'ü elden çıkarmak isteyen Aslan, Boluspor'un 22 yaşındaki sol bekini istiyor. Bu transfer gerçekleşirse Lionel Carole ile yollar ayrılacak. Umut geçen sezon 29 maçta 2 golle oynadı.