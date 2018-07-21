    21 Temmuz 2018, Cumartesi

    GALATASARAY

    Umut Meraş, Galatasaray'ın radarında

    Genç oyuncu G.Sarayın radarında
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 21.07.2018 Giriş Tarihi: 20.07.2018

    daha önce de gündeminde yer alan Boluspor’dan Umut Meraş ile yeniden ilgilenmeye başladı.

    Yeni yabancı transferlede yer açmak için Lionel Carole'ü elden çıkarmak isteyen Aslan, Boluspor'un 22 yaşındaki sol bekini istiyor. Bu transfer gerçekleşirse Lionel Carole ile yollar ayrılacak. Umut geçen sezon 29 maçta 2 golle oynadı.
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