    21 Temmuz 2018, Cumartesi

    GALATASARAY

    Trezeguet bekleyişte

    Trezeguet bekleyişte
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 21.07.2018 Giriş Tarihi: 20.07.2018

    Slavia Prag’ın sağlık kontrolünden geçirdiği Trezeguet, Cimbom’un 2.1 milyon euro’luk teklifi nedeniyle imza atmamıştı.

    Ancak da henüz Kasımpaşa ile anlaşamadı. Aslan, Paşa ile görüşmelerini sürdürüyor, Trezeguet de müjdeli haberi bekliyor.
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