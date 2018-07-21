21 Temmuz 2018, Cumartesi
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Trezeguet bekleyişte
Güncelleme Tarihi: 21.07.2018 Giriş Tarihi: 20.07.2018
Slavia Prag’ın sağlık kontrolünden geçirdiği Trezeguet, Cimbom’un 2.1 milyon euro’luk teklifi nedeniyle imza atmamıştı.
Ancak Galatasaray da henüz Kasımpaşa ile anlaşamadı. Aslan, Paşa ile görüşmelerini sürdürüyor, Trezeguet de müjdeli haberi bekliyor.
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