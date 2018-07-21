Fenerbahçe ve Galatasaray Diego Reyes’te rakip oldu. Sky Sports, Galatasaray’a yazılan Meksikalı stoperi Fenerbahçe’nin de istediğini duyurdu.

Galatasaray'ın, Porto'nun yol verdiği Diego Reyes'e talip olduğu ileri sürülmüştü. Bonservisi elinde olan 25 yaşındaki Meksikalı stopere şimdi de F.Bahçe'nin talip olduğu duyuruldu. İngiliz Sky Sports'un iddiasına göre; Fenerbahçe, 25 yaşındaki futbolcuya teklif götürdü. Oyuncuya Kanarya'nın yanı sıra Premier Lig temsilcilerinden West Ham ile Newcastle United'ın da ilgisinin olduğu belirtildi.

Birer sezon Real Sociedad ve Espanyol'da kiralık olarak forma giyen 1.90 boyundaki Reyes, 55 kez Meksika Milli Takımı forması giydi, son Dünya Kupası'nın kadrosuna ise alınmadı.

Geçtiğimiz sezon sakatlık sorunları nedeniyle Porto'da çoğu maçı kaçıran Reyes, toplam 24 maçta 3 gol kaydetti. Reyes, ön liberoda da görev yapıyor.