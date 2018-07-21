Badou Ndiaye Galatasaraya geri dönüyor

Badou Ndiaye Galatasaray'a geri dönüyor
Galatasaray'ın Badou Ndiaye’nin kiralanması konusunda önemli aşama kaydedildiği belirtildi
Son gelen haberlere göre Galatasaray, Senegalli oyuncu ile 3 milyon euro'ya kesin olarak el sıkıştı. Stoke City ile kiralama konusunda pazarlık ise devam ediyor. İngiliz ekibinin talep ettiği 3 milyon euro kiralama ücretinde henüz indirime yanaşmasa da yumuşama eğilimine girdiği bildirildi. Yönetim presi sürdürüyor. Hedef işi bedava ya da cüzi bir ücret karşılığında bitirmek. Badou'ya talip olan diğer kulüplerin çoğunun devreden çıkması, Galatasaray'ın her geçen gün elini daha da güçlendiriyor. Fatih Terim'in de Ndiaye için ısrarlı olduğu öğrenildi.
BIRAKIN GİDEYİM
Championship'te oynamak istemeyen Badou Ndiaye'nin Stoke City'ye, "İzin verin, G.Saray'a gideyim" dediği ve kiralanması konusunda kolaylık istediği bildirildi. Başarılı futbolcu, Şampiyonlar Ligi'nde forma giyerek kendisini gösterebileceğini, Stoke'un da bundan karlı çıkacağını dile getirdi.
İDMANA ÇIKTI
Stoke City'nin kampına 2 gün gecikmeli katılan Ndiaye, ilk idmanına çıktı. Teknik direktör Garry Rowet, 27 yaşındaki ön libero için, "Ndiaye'nin çok yetenekli bir oyuncu olduğunun farkındayız. Avrupa'dan çok sayıda takım onunla ilgileniyor ama hala sözleşmesi devam ediyor ve bizim futbolcumuz" açıklamasını yaptı.
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