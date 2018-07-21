    21 Temmuz 2018, Cumartesi

    GALATASARAY

    Galatasaray'da Vitinho transferi için Taffarel devrede

    Taffarel yıldız ismin transferi için devrede
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 21.07.2018 Giriş Tarihi: 21.07.2018

    Forvet ve kanatlar için gündemde olan için, Taffarel ve Fernando da devreye girdi.

    Brezilyalı gazeteci Allan Garcia, iki sambacının genç vatandaşları ile konuşarak, " doğrudan Şampiyonlar Ligi gruplarında yer alacak. Bu fırsatı kaçırmamalısın" tavsiyesinde bulunduğunu köşesine taşıdı. Brezilya'da yayın yapan Esportes İntertivo kanalı ise Flamengo'nun transferinde geri adım attığını ve rotasını Edu Vargas'a çevirdiğini duyurdu. Sebep olarak ise Galatasaray'ın oyuncu üzerindeki baskısı ve Devler Ligi'nde oynama avantajı gösterildi. Sarı-kırmızılı yönetim, Vitinho için CSKA Moskova'dan yanıt bekliyor.
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