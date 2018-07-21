21 Temmuz 2018, Cumartesi
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Galatasaray'da Vitinho transferi için Taffarel devrede
Güncelleme Tarihi: 21.07.2018 Giriş Tarihi: 21.07.2018
Forvet ve kanatlar için gündemde olan Vitinho için, Taffarel ve Fernando da devreye girdi.
Brezilyalı gazeteci Allan Garcia, iki sambacının genç vatandaşları ile konuşarak, "Galatasaray doğrudan Şampiyonlar Ligi gruplarında yer alacak. Bu fırsatı kaçırmamalısın" tavsiyesinde bulunduğunu köşesine taşıdı. Brezilya'da yayın yapan Esportes İntertivo kanalı ise Flamengo'nun Vitinho transferinde geri adım attığını ve rotasını Edu Vargas'a çevirdiğini duyurdu. Sebep olarak ise Galatasaray'ın oyuncu üzerindeki baskısı ve Devler Ligi'nde oynama avantajı gösterildi. Sarı-kırmızılı yönetim, Vitinho için CSKA Moskova'dan yanıt bekliyor.
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