Yasin Öztekin Başakşehire

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Yasin Öztekin Başakşehir'e
Güncelleme Tarihi: 21.07.2018 Giriş Tarihi: 21.07.2018
Galatasaray'ın yeni sözleşme önermediği Yasin Öztekin, Medipol Başakşehir’le ön görüşme yaptı.
31 yaşındaki oyuncunun, önümüzdeki günlerde menajeri Ahmet Bulut'la birlikte İstanbul ekibi ile masaya oturacağı bildirildi. Yasin daha önce Bursaspor ile de görüşmüş ancak anlaşma sağlayamamıştı.
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