Yasin Öztekin Başakşehire

Galatasaray'ın yeni sözleşme önermediği Yasin Öztekin, Medipol Başakşehir’le ön görüşme yaptı.

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31 yaşındaki oyuncunun, önümüzdeki günlerde menajeri Ahmet Bulut'la birlikte İstanbul ekibi ile masaya oturacağı bildirildi. Yasin daha önce Bursaspor ile de görüşmüş ancak anlaşma sağlayamamıştı.