    21 Temmuz 2018, Cumartesi

    GALATASARAY

    Yasin Öztekin Başakşehir'e

    Yasin Öztekin Başakşehire
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 21.07.2018 Giriş Tarihi: 21.07.2018

    'ın yeni sözleşme önermediği , ’le ön görüşme yaptı.

    31 yaşındaki oyuncunun, önümüzdeki günlerde menajeri Ahmet Bulut'la birlikte İstanbul ekibi ile masaya oturacağı bildirildi. Yasin daha önce Bursaspor ile de görüşmüş ancak anlaşma sağlayamamıştı.
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