    21 Temmuz 2018, Cumartesi

    GALATASARAY

    Galatasaray'a UEFA müjdesi!

    G.Saray, Devler Ligi'ne katılım belgesi aldıktan sonra UEFA "Bir kez daha inceleyeceğiz" deyince yürekler ağza gelmişti

    Galatasaraya UEFA müjdesi!
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 21.07.2018 Giriş Tarihi: 20.07.2018

    Cimbom, UEFA'nın kıskancından güçlükle kurtulmuştu. Ardından da Şampiyonlar Ligi katılım belgesini alınca iyice rahatlamıştı.

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