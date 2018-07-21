Galatasaraya UEFA müjdesi!

21 Temmuz 2018, Cumartesi
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Galatasaray'a UEFA müjdesi!
G.Saray, Devler Ligi'ne katılım belgesi aldıktan sonra UEFA "Bir kez daha inceleyeceğiz" deyince yürekler ağza gelmişti
Güncelleme Tarihi: 21.07.2018 Giriş Tarihi: 20.07.2018
Cimbom, UEFA'nın kıskancından güçlükle kurtulmuştu. Ardından da Şampiyonlar Ligi katılım belgesini alınca iyice rahatlamıştı.
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