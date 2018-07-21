    21 Temmuz 2018, Cumartesi

    FENERBAHÇE

    Fenerbahçe ve Galatasaray için İsmail El Haddad iddiası

    F.Bahçe ve G.Saray için El Haddad iddiası
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 21.07.2018 Giriş Tarihi: 20.07.2018

    Fas basını, Wydad Casablanca’nın Afrika Şampiyonlar Ligi’nde Horoya ile 1-1 berabere kaldığı maçta ’ın gözlemciler tarafından takip edildiğini yazdı.

    27 yaşındaki sol kanat oyuncusunu radarına alan takımlar arasında ve 'ın da olduğu ileri sürüldü. Fas Milli Takımı'nda da forma giyen El Haddad, Wydad Casablanca formasıyla 71 resmi maçta 15 gol-15 asistlik bir performans sergiledi.

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