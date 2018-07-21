Fenerbahçe ve Galatasaray için İsmail El Haddad iddiası

Fas basını, Wydad Casablanca’nın Afrika Şampiyonlar Ligi’nde Horoya ile 1-1 berabere kaldığı maçta İsmail El Haddad’ın gözlemciler tarafından takip edildiğini yazdı.

27 yaşındaki sol kanat oyuncusunu radarına alan takımlar arasında Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da olduğu ileri sürüldü. Fas Milli Takımı'nda da forma giyen El Haddad, Wydad Casablanca formasıyla 71 resmi maçta 15 gol-15 asistlik bir performans sergiledi.