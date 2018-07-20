Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Galatasaray Taraftarlar Dernekleri toplantısında konuştu.

Galatasaray Taraftarlar Dernekleri Toplantısı, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Yönetim Kurulu Üyesi Özgür Savaş Özüdoğru, Genel Sekreter Kaan Kançal, Galatasaray Taraftar Dernekleri Federasyonu Başkanı Eren Cicioğlu ve Galatasaray Taraftar Dernekleri Yönetim Kurulu Üyelerinin katılımı ile Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda yapıldı.

Toplantıda açıklamalarda bulunan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, "İnsanı bir camia için mücadele vermesine, yorulmasına neden olan; onu mutlu eden, ayakta tutan neden sizsiniz ve bu varlık insanı mutlu ediyor. Ülkenin çeşitli yerlerinden geldiniz. Ben de sizin gibi bir taraftarım. Sizin gibi yüreğinde Galatasaray sevgisini paylaşmayı ve sahiplenmeyi hisseden bir taraftarım. Öncelikle 80'e yakın taraftar derneklerinin bir araya gelmesi, böyle bir katılımın ve birlikteliğin olması sanırım ilk defa oluyor. Hep tanıdığım yüzleri burada görmek beni çok mutlu ediyor. Çok samimi söylüyorum, elimden gelse tek tek bütün etkinliklerinize gitmek isterim. Çünkü söze başlarken dediğim gibi biz yöneticileri ayakta tutan sizin oradaki varlığınız. Siz olmasanız biz bir hiçiz. Zaten böyle bir mücadeleyi sürdürmek anlamsız olur. Bunu bilmenizi özellikle istiyorum. Yarın da Cenevre'ye gitmek durumundayım. Hem arkadaşları görmek hem de takımı bir görmek açısından. Sağ olsun hem bizim Abdurrahim Albayrak orada hem de sevgili Fatih hocamız orada. İçim rahat ve burada özellikle mali sorunlara daha çok zaman ayırabiliyorum. UEFA'ya zaman ayırabiliyorum. Aslolan mücadele etmek, vizyon sahibi olmak, sistemi oturtmak ve en önemlisi iyi niyetli bir Galatasaraylı olmak. Sevgili Özgür'e ve size çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"UEFA İLE İLGİLİ MÜCADELEMİZ SÜRÜYOR"

UEFA ile ilgili yapılan anlaşmayla ilgili olarak da konuşan Mustafa Cengiz, "UEFA ile ilgili mücadelemiz sürüyor. Buraya biraz gecikmemin nedeni de yine UEFA. Islak imzalı yazıyı vermek durumundayım. UEFA ile ayın 12'sinde katılım belgesi imzaladık. Sonrasında yapılandırma anlaşmasını imzaladık. Kıta Avrupası Hukuku rönesans ve reformu geliştiren bir kültür. Yani Avrupa, insan hakları ve demokrasinin tebarüz ettiği yer. Kendi imzasına sahip çıkmayan bir Avrupa bunun bedelini yine hukukun içinde kalmak şartıyla çok ağır öder. Bu bir tehdit değil, realite. Biz ne özel bir ilişki kurduk ne de bir şey verdik. Biz sadece kendimizi anlattık. Ve bu 5 ayda taraftar ayağa kalktı. Bu ayağa kalkışı anlattık. 5 ayda bizim rakamlarımız belliydi. 600 milyon lirayı aşkın hasılat yarattık ve ödedik. Bunun içinde sadece bir transfer var. Onu da tabii ki güzel yaptık. Ndiaye'yi yüksek bedelle verdik. İnşallah daha düşük bedelle belki gelir belki gelmez, o ayrı konu" dedi.

"GALATASARAY'A DESTEĞİNİZİ YİTİRMEYİN"

Taraftarlardan takıma destek olmalarını isteyen Cengiz, "Değerli arkadaşlar, Galatasaray'a desteğinizi yitirmeyin. Biz bugün varız, yarın yokuz. Biz doğru yolda yürüdüğümüz müddetçe Galatasaray'a desteğinizi istiyoruz. Şahsımıza destek hiç önemli değil. Benim sizden istirhamım birbirinizi sevin, birbirinize sahip çıkın. İnşallah Ağustos'ta başlayacak olan ligimizde Galatasaray'ı yine en iyi yerlere taşırız ve şampiyonluklara ulaştırırız. Sizlere tekrardan hoş geldiniz diyorum. Destekleriniz için ayrıca sizlere çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum" şeklinde konuşmasını tamamladı.