Yeni sezonda Gomis'in olasığı bir sakatlığında problem yaşamak istemeyen Galatasaray'da yedek forvet arayışları sürüyor... Son olarak Sarı- Kırmızılılar'ın Stoke City'de forma giyen Mame Biram Diouf'u gündemine aldığı öğrenildi. Senegalli yıldız geçtiğimiz sezon Premier Lig'de 6 gole imzasını attı.

BADOU'YA NİYET DİOUF'A KISMET

​Yönetimin Badou Ndiaye konusunda Stoke City ile yaptığı görüşmeler sırasında Diouf'un isminin masaya geldiği öğrenildi... Sarı- Kırmızılılar hemen çalışmalara start verdi.

GOL SAYISI DÜŞÜK AMA...

30 yaşındaki Senegalli yıldızla ilgili son kararı teknik direktör Fatih Terim verecek. Diouf'un son yıllarda gol ve asist sayısının düşük kalması dikkat çekiyor. Ancak Senegalli forvetin çok güçlü bir fiziği var.

YEDEK KALIRSA SORUN OLMAZ

Ayrıca Diouf'un Gomis'in arkasında yedek kalması durumunda sıkıntı yaratmayacağı belirtiliyor. Eğer transferin mali durumu uygun olur ve Terim'den de onay gelirse kısa sürede imzalar atılabilir.

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