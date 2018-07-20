    20 Temmuz 2018, Cuma

    GALATASARAY

    Galatasaray'da Bafetimbi Gomis'in talibi yok fazlası var!

    Gomisin talibi yok fazlası var!
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 20.07.2018 Giriş Tarihi: 20.07.2018

    Galatasaray'da ilk sezonunu gol kralı unvanı ve şampiyonlukla kapatan taraftarın da gönlünde taht kurmuştu. Ancak sezon sonuyla birlikte, yıllık ücretinin Belhanda'dan az olduğunu söyleyerek zam isteyen Gomis'in menajerleri, Suudi Arabistan ve Çin kulüplerinden de transfer teklifleri aldıklarını iddia etmişlerdi. Fransız futbolcuya şu ana kadar bir tane bile resmi transfer teklifi gelmediği ortaya çıktı. Üstelik Gomis'in sezon öncesi kampındaki görüntüsü de hiç iç açıcı değildi.

    Geçen sezon boyunca bireysel çalışmaları ile takdir toplayan Gomis'in İsviçre kampında ise kilo fazlası dikkatlerden kaçmadı. Bel bölgesinde fazlalık olduğu tespit edilen Fransız forvet PSV'ye 3-1 kaybedilen maçta sahanın en kötülerindendi. Fizik olarak henüz hazır olmayan ve birçok pozisyonda ağır kalan Gomis'in takım içinde alternatifi olmaması da sarı-kırmızılıların teknik heyetini düşündürüyor.

    SABAH

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