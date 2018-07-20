Henry Onyekuru: Galatasaray'da evimde gibiyim
Everton'dan kiralanan Henry Onyekuru, PSV ile oynanan özel hazırlık maçında ilk defa sarı-kırmızılı takım formasını terletti. Galatasaraylı taraftarların önüne çıkmanın mutluluğunu yaşadığını belirten Nijeryalı yıldız, "Sevgi dolu bir karşılama oldu bana karşı. Burada kendimi evimde gibi hissediyorum. En iyi şekilde hazırlanıp, yüzde yüz olarak en iyisini vermeye çalışacağım" dedi.
DAHA YENi BAŞLADIK
PSV karşısında alınan 3-1'lik yenilgiyi değerlendiren Onyekuru, "Daha yolun başındayız. Mücadelemize devam edeceğiz. Önümüzde bir Valencia maçı var. Ona hazırlanmamız gerekiyor. Her şey daha iyi olacak" diye konuştu.
KUPA MAÇINA HAZIR OLACAK
Terim'in yeni sezondaki en önemli silahlarından birisi Onyekuru olacak. Geçen sezon yaşadığı sakatlık, hem de sakatlıktan çıktıktan sonra yaşadığı adaptasyon süreci nedeniyle tam olarak hazır değil. Terim, Süper Kupa maçına kadar Henry'yi hazır hale getirmek istiyor.
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