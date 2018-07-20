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'da PSV maçı sonrası savunma alarmı verildi. Hollanda ekibi karşısında stoperde görev yapanyine ağır kalırken, arkasına çok adam kaçırdı. Brezilyalı oyuncunun partnerida gayretli görünmesine rağmen ikinci yarıda oyundan düşmekten kurtulamadı. Defansta yapılan basit hatalar bu bölgeye yapılması beklenen transferi yeniden ön plana çıkardı., kaliteli bir stoper alınması konusunda yönetimden acele edilmesini isteyecek.