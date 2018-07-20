    20 Temmuz 2018, Cuma

    GALATASARAY

    Galatasaray'ın stoperleri alarm verdi

    Stoperde alarm
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 20.07.2018 Giriş Tarihi: 20.07.2018
    Cimbom'da PSV maçı sonrası savunma alarmı verildi. Hollanda ekibi karşısında stoperde görev yapan Maicon yine ağır kalırken, arkasına çok adam kaçırdı. Brezilyalı oyuncunun partneri Ahmet Çalık da gayretli görünmesine rağmen ikinci yarıda oyundan düşmekten kurtulamadı. Defansta yapılan basit hatalar bu bölgeye yapılması beklenen transferi yeniden ön plana çıkardı. Fatih Terim, kaliteli bir stoper alınması konusunda yönetimden acele edilmesini isteyecek.
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