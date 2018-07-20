20 Temmuz 2018, Cuma
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Defansa yeni aday Diego Reyes
Güncelleme Tarihi: 20.07.2018 Giriş Tarihi: 20.07.2018
G.Saray'ın, Porto'da forma giyen Meksikalı stoper Diego Reyes'in transferi için Meksikalı oyuncuyla temasa geçtiği ifade edildi. Galatasaray'ın 2.5 milyon euro'dan 3 yıllık sözleşme teklif ettiği Diego Reyes'e 2 milyon euro da imza parası vermeye hazır olduğu belirtildi.
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