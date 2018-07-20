İsviçre kampını sürdüren Galatasaray'da PSV yenilgisi moralleri bozdu. İlk maçında İsviçre 2. Ligi'nden FC Wil'i 1-0 yenen sarı-kırmızılılar, Hollanda şampiyonu karşısında tutunamadı. Sahadan 3-1 mağlup ayrılan oyuncular henüz hazır bir görüntü vermezken, oyun anlamında da PSV'nin oldukça gerisinde kaldı. Eksikleri not eden Fatih Terim, oyuncuların dikkatini çekecek. Valencia ile oynanacak son hazırlık maçında aynı hataların tekrarlanmamasını isteyecek.

SİSTEM DENİYOR

Öte yandan Terim, İsviçre kampında değişik oyun sistemleri deniyor... FC Wil karşısına 4-4-2 ile çıkan tecrübeli teknik adam, Feghouli'yi Eren Derdiyok'un yanında çif forvet gibi oynattı. Donk'u daha önce Hamit Altıntop'u kullandığı gibi sağ iç olarak kullandı. Genç Celil ise ön liberoda yer aldı. Terim, güçlü PSV Eindhoven'e karşı ise adeta Şampiyonlar Ligi provası yaptı; 4-5-1 dizilişini denedi.

İKİ TRANSFER ŞART

Ryan Donk, Hollanda ekibi karşısında sarkık ön libero gibiydi. Selçuk onun önünde konumlandı. Gomis ileri uçta tek forvet olarak gol aradı. Terim'in zorlu Devler Ligi deplasmanlarında bu sistemi kullanması bekleniyor. Fakat bu sistemin işlemesi için Selçuk'un yerine öne çıkacak bir 8 numara ve Gomis'den daha hızlı bir forvet gerektiği gözlendi.

İSMAİL'DE IŞIK VAR

Eray İşcan ile yollarını ayıran Cimbom, Muslera'ya yeni alternatif arıyor. İsmail Çip'e ise kamptaki performansıyla 'Beni unutmayın' mesajı verdi. Genç kaleci, İsviçre'de canla başla çalışırken, PSV karşısındaki oyunu gelecek için umut oldu. 3 gol yemesine rağmen daha fazla net pozisyonu kurtaran Çipe'nin özellikle karşı karşıya 3 pozisyonda geçit vermemesi Fatih Terim'in yüzünü güldürdü.