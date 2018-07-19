Slavia Pragdan Trezeguet açıklaması

Konrad, yaptığı açıklamada, "Kulübümüz, Trezeguet transferinden vazgeçmiştir. Trezguet'e sunduğumuz teklifin son geçerlilik tarihi 17 Temmuz gecesiydi. Üzülerek söylüyorum ki, bir cevap gelmedi ve transfer gerçekleşmedi. Bir finans direktörü olarak söylüyorum ki, transfer ayırabilecek 5 milyon euro'muz hala kulübümüzün banka hesabındadır" ifadelerini kullandı.

KONTROLDEN BİLE GEÇMİŞTİ

Mahmoud Trezguet, geçtiğimiz hafta içerisinde sağlık kontrolleri için Prag'a gitmiş ve anlaşmak için masaya oturmuş ancak son anda imza atmaktan