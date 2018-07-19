    19 Temmuz 2018, Perşembe

    GALATASARAY

    Slavia Prag'dan Trezeguet açıklaması

    Slavia Pragdan Trezeguet açıklaması
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 19.07.2018 Giriş Tarihi: 18.07.2018

    Konrad, yaptığı açıklamada, "Kulübümüz, Trezeguet transferinden vazgeçmiştir. Trezguet'e sunduğumuz teklifin son geçerlilik tarihi 17 Temmuz gecesiydi. Üzülerek söylüyorum ki, bir cevap gelmedi ve transfer gerçekleşmedi. Bir finans direktörü olarak söylüyorum ki, transfer ayırabilecek 5 milyon euro'muz hala kulübümüzün banka hesabındadır" ifadelerini kullandı.

    KONTROLDEN BİLE GEÇMİŞTİ

    Mahmoud Trezguet, geçtiğimiz hafta içerisinde sağlık kontrolleri için Prag'a gitmiş ve anlaşmak için masaya oturmuş ancak son anda imza atmaktan

    YORUMLAR

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    GALATASARAY HABERLERİ
    Ndiaye için geri sayım! Ndiaye için geri sayım!
    Alanyaspordan G.Saraya cevap: Emreyi satarız ama... Alanyaspor'dan G.Saray'a cevap: "Emre'yi satarız ama..."
    Onyekuru fırladı! Onyekuru fırladı!
    BİZE ULAŞIN
    Daha Fazla Gör