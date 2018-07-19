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Henry Onyekuru'nun piyasası tavan yaptı
Güncelleme Tarihi: 19.07.2018 Giriş Tarihi: 18.07.2018
Galatasaray'ın kiralık olarak kadrosuna kattığı Henry Onyekuru geçtiğimiz sezon Anderlecht'te forma giyerken Transfermarkt'ın Ocak ayı verilerinde ona 1.5 milyon euro'luk bir bedel biçilmişti. Cımbom'a transferi sonrası 21 yaşındaki Nijeryalı yıldızın piyasası tavan yaptı. Transfermarkt, Onyekuru'nun yeni bedelini 10 milyon euro olarak açıkladı. Bir başka deyişle genç yıldız kısa süre içerisinde yüzde 566 değerlendi.
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