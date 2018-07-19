Galatasaray'ın kiralık olarak kadrosuna kattığı Henry Onyekuru geçtiğimiz sezon Anderlecht'te forma giyerken Transfermarkt'ın Ocak ayı verilerinde ona 1.5 milyon euro'luk bir bedel biçilmişti. Cımbom'a transferi sonrası 21 yaşındaki Nijeryalı yıldızın piyasası tavan yaptı. Transfermarkt, Onyekuru'nun yeni bedelini 10 milyon euro olarak açıkladı. Bir başka deyişle genç yıldız kısa süre içerisinde yüzde 566 değerlendi.

GALATASARAY HABERLERİ