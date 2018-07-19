Galatasaray Badou Ndiaye için bir kez daha Stoke City'nin kapısını çalacak
Galatasaray eski oyuncusu Ndiaye'den umudunu kesmedi. Yıldız futbolcuyu kiralamak için birkaç kez girişimde bulunan Sarı-Kırmızılı yöneticiler Stoke City ile bir türlü mutakabata varamamıştı. Buna rağmen Senegalli futbolcu için pes etmeyen Galatasaray'ın karşısına bu kez de İngiliz rakipler çıktı. Ndiaye'ye İngiltere'den ismi açıklanmayan 2 kulübün talip olması planları bir anda alt üst etti.
KAPIYI YİNE ÇALACAKLAR
Ndiaye'nin menajeri William D'Avila ve kulübü Stoke City ile bir kez daha görüşme kararı alan Galatasaraylı yöneticilerin bu hafta içinde yeni bir hamle daha yapmayı planladığı ortaya çıktı. Senegalli futbolcunun Galatasaray'a geri dönme isteğinin güçlü olmasını koz olarak kullanmak isteyen Sarı-Kırmızılı yöneticiler bir kez daha Stoke City'nin kapısını çalacak.
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