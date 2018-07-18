    19 Temmuz 2018, Perşembe

    GALATASARAY

    Galatasaray hazırlık maçında PSV Eindhoven'a 3-1 kaybetti

    Galatasaraytan tatsız prova
    GALATASARAY
    Giriş Tarihi: 18.07.2018

    Yeni sezon hazırlarını İsviçre'nin Montrö şehrinde devam Galataaray, hazırlık karşılaşmasında Hollanda temsilcisi PSV Eindhoven ile karşılaştı.
    Sarı-Kırmızılı ekip karşılaşmaya, İsmail - Linnes, Maicon, Ahmet, Carole, Donk, Fernando, Selçuk, Rodrigues, Feghouli ve Gomis 11'i ile başladı.
    41'inci dakikada Hollanda temsilcisi öne geçti. Steven Bergwjin takımını öne geçiren golü kaydetti:0-1

    Karşılaşmanın ilk yarısı PSV Eindhoven'in 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

    59'uncu dakikada PSV Eindhoven Donyell Malen'in bulduğu golle farkı ikiye çıkarttı. 65'inci dakikada Galatasaray, Linnes'in golüyle farkı tekrardan 1'e indirdi. 79'uncu dakikada Cody Gakpo attığı golle maçın skorunu ilan etti.

    Galatasaray, İsviçre'deki ikinci hazırlık maçında sahadan 3-1'lik mağlubiyetle ayrıldı.

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