Finlandiya’da devam eden U19 Avrupa Şampiyonası’nı takip eden Elmander, Norveç’e 2 gol atan Portekiz’in sol açığı Trincao’uyu izledi.

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Genç oyuncu için olumlu rapor sunarken Terim de Bruma'ya benzetilen Trincao için temas kurulmasını istedi. Braga'nın B takımında forma giyen Trincao'nun bu durumdan çok memnun olduğu belirtildi.