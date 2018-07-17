17 Temmuz 2018, Salı
BİZE ULAŞIN
Denayer geçtiğimiz sezonu Galatasaray'da kiralık olarak geçirmiş ve Süper Lig şampiyonluğu yaşamıştı. 23 yaşındaki futbolcu, 2015-2016 sezonunda da sarı-kırmızılılarda kiralık olarak forma giydi.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim yaptığı bir açıklamada, Denayer'i tekrar takıma katmak istediklerini ifade etmişti.
Guardiola, Jason Denayer’i ABD kampına aldı
Giriş Tarihi: 17.07.2018
Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Amerika Birleşik Devletleri’nde yapacakları kampa Galatasaray’ın gündeminde olan Belçikalı defans oyuncusu Jason Denayer’i de dahil etti.
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren İngiliz ekibi Manchester City, hazırlıklarına Amerika Birleşik Devletleri'nde devam edecek. Teknik Direktör Pep Guardiola, ABD kampına Galatasaray'ın gündeminde olan bir ismi de dahil etti. Deneyimli çalıştırıcı, 28 kişilik kadroya sarı-kırmızılıların ilgilendiği Belçikalı savunmacı Jason Denayer'i de aldı.
Denayer geçtiğimiz sezonu Galatasaray'da kiralık olarak geçirmiş ve Süper Lig şampiyonluğu yaşamıştı. 23 yaşındaki futbolcu, 2015-2016 sezonunda da sarı-kırmızılılarda kiralık olarak forma giydi.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim yaptığı bir açıklamada, Denayer'i tekrar takıma katmak istediklerini ifade etmişti.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
GALATASARAY HABERLERİ