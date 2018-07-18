Galatasaray 4 milyon TL alacaklı çıktı! Tarık ve Yasin...

Futbolcu sözleşmelerinin detayları ortaya çıkmasıyla Galatasaray, iki futbolcudan alacaklı konumuna geçti.

Mali konularda titiz davranan Galatasaray Kulübü yönetimi, futbolcular ile imzalanan sözleşmelerde önemli bir ayrıntıyı fark etti. İşte detaylar...



Ancak Galatasaray'ın, Tarık'a belirtilen tarihteki kura değil güncel kura göre ödeme yaptığı ortaya çıktı. Yapılan incelemenin ardından Tarık'a tam 200 bin Euro fazla para ödendiği belirlendi.



Tarık da, Galatasaray Kulübü'nün sunduğu bu detayları kabul etti. Ve geçen yıl tahakkuk eden ücretinde 200 bin Euro indirime gitti.



TARIK ÇAMDAL'IN ÇOK ÜZERİNDE...



Bir başka fazla para ödenen oyuncunun ise Yasin olduğu ortaya çıktı. Yasin'e fazladan ödenen ücretin ise Tarık'ın çok üzerinde olduğu belirtildi. Ağustos 2014'te G.Saray ile sözleşme imzalayan Yasin'e de ödenecek ücretin imzaladığı tarihteki kura göre sabitlenip TL üzerinden yapılması için özel madde konuldu.



Ancak G.Saray'ın 500 bin Euro fazla ödeme yaptığı anlaşıldı. Bu para da sözleşmesi biten Yasin'in kulüpten alacaklarından düşülecek. İki futbolcu için kesilecek rakam yaklaşık 4 Milyon TL'yi buluyor.