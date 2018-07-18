Galatasaray - PSV Eindhoven maçı hangi kanalda? Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman?

Yeni sezon hazırlıklarına İstanbul'da başlayan Galatasaray, yurt dışı kamp programı kapsamında 7 Temmuz günü İsviçre'nin Zürih kentine gitmişti. Burada ilk hazırlık maçında FC Wil ile karşılaşan Galatasaray, ikinci hazırlık maçında PSV Eindhoven ile karşılaşacak. Peki, Galatasaray - PSV Eindhoven maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında çalışmalarını İsviçre'de sürdüren Galatasaray, 2. hazırlık maçına çıkıyor. Sarı- Kırmızılılar Hollanda Ligi ekiplerinden PSV Eindhoven ile karşılaşacak. Bu mücadelede teknik direktör Fatih Terim'in as oyuncularını sahaya sürmesi bekleniyor. Cim Bom ilk hazırlık maçında ise İsviçre 2. Lig ekiplerinden FC Wil'i 1-0 yenmeyi başarmıştı.



Galatasaray - PSV Eindhoven maçı hangi kanalda, saat kaçta?



18 Temmuz Çarşamba günü saat 20.00'da başlayacak mücadele SmartSpor'dan yayınlanacak.



Taraftarlara müjde



İsviçre polisinin katı yaptırımları nedeniyle Zürih'teki antrenmanlara ve FC Wil ile oynanan hazırlık maçına giremeyen taraftarlara iyi haber geldi. Sarı Kırmızılı takımın İsviçre'de oynayacağı maçlarının taraftarlara açık şekilde gerçekleştireceği öğrenildi. Böylelikle İsviçre'deki Galatasaray taraftarlarını bu maçlarda takımlarını izleyip destekleyebilecek.



FC Wil ekibi ile geçtiğimiz Cuma günü ilk hazırlık maçını oynayan Galatasaray, hazırlık maçı için taraftarı adına girişimde bulundu ancak İsviçre polisi yine görevliler dışında kimsenin statta olmaması şartını koymuştu.



Galatasaray kulübü bu yüzden gurbetçi taraftarlarını maça davet etemedi ve FC Wil maçı seyircisiz oynandı.



Galatasaray'ın hazırlık maçı programı



13 Temmuz Cuma: Galatasaray - FC Wil (1-0)



18 Temmuz Çarşamba 20.00: Galatasaray - PSV Eindhoven



21 Temmuz Cumartesi 18.30: Galatasaray - Valencia



28 Temmuz Cumartesi: Galatasaray - (Rakip belli değil)



31 Temmuz Salı: Galatasaray - (Rakip belli değil)



Zürih'te 16 Temmuz'a kadar çalışacak sarı-kırmızılılar, daha sonra Montrö'ye geçerek kampın devam eden bölümünü 21 Temmuz Cumartesi gününe kadar bu kentte sürdürecek. Sarı-kırmızılılar, daha sonra Türkiye'ye dönerek çalışmalarına İstanbul'da devam edecek.