Galatasaraydan Yusuf Yazıcı açıklaması

17 Temmuz 2018, Salı
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Galatasaray'dan Yusuf Yazıcı açıklaması
Giriş Tarihi: 17.07.2018
Galatasaray kulübü, basında çıkan Trabzonsporlu Yusuf Yazıcı haberleri ile ilgili açıklamada bulundu.
Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklama şöyle;
"Bazı basın yayın organlarında yer alan, "Verin Yusuf'u Parlatalım" başlıklı haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Galatasaray Spor Kulübü olarak, Yusuf Yazıcı ile ilgili böyle bir transfer girişimimiz söz konusu değildir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur. "
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