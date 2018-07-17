    17 Temmuz 2018, Salı

    GALATASARAY

    Galatasaray'dan Yusuf Yazıcı açıklaması

    Galatasaraydan Yusuf Yazıcı açıklaması
    GALATASARAY
    Giriş Tarihi: 17.07.2018

    Galatasaray kulübü, basında çıkan Trabzonsporlu Yusuf Yazıcı haberleri ile ilgili açıklamada bulundu.

    Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklama şöyle;

    "Bazı basın yayın organlarında yer alan, "Verin Yusuf'u Parlatalım" başlıklı haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Galatasaray Spor Kulübü olarak, Yusuf Yazıcı ile ilgili böyle bir transfer girişimimiz söz konusu değildir.

    Kamuoyuna saygıyla duyurulur. "

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