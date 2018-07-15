    15 Temmuz 2018, Pazar

    GALATASARAY

    Galatasaray Kara Mbodji'nin peşinde!

    Galatasaray aradığı stoperi buldu!
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 15.07.2018 Giriş Tarihi: 15.07.2018

    yönetimi, ’in istediği için Anderlecht ile masaya oturacak. Sarı-Kırmızılılar, 28 yaşındaki stoper için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapacak.

    Önümüzdeki sezon alternatifli bir kadro kurmak isteyen , Muğdat ve Onyekuru'dan sonra 3. transferini yapmak için gaza bastı. Sarı- Kırmızılı yönetim, teknik direktör 'in savunmaya takviye istemesi üzerine Anderlecht forması giyen Kara Mbodji'yi bitirmek için kolları sıvadı. Senegalli stoper için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapacak.

    DENAYER'İN DURUMU BELİRSİZ

    Bonservisi M.City'de olan Denayer'in durumunun belirsizliğini koruması sebebiyle alternatif isimlere yönelen yönetim, kısa süre içinde Mbodji için kulübü Anderlecht ile Belçika4da masaya oturacak.

    BELÇİKA BASINI DOĞRULADI

    Belçika basını da Galatasaray'ın 28 yaşındaki Kara Mbodji için Anderlecht ile temas kurduğunu ve bu transferin olumlu bir şekile sonuçlanmasının yakın olduğuna haberlerinde yer verdi.

    YORUMLAR

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    GALATASARAY HABERLERİ
    Fatih Terim o yıldızı istiyor! Fatih Terim o yıldızı istiyor!
    Yasin Öztekinden Uğur Karakullukçuya tehdit telefonu Yasin Öztekin'den Uğur Karakullukçu'ya tehdit telefonu
    Minadan açık kapı! Mina'dan açık kapı!
    BİZE ULAŞIN