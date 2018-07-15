    15 Temmuz 2018, Pazar

    GALATASARAY

    Galatasaray Zürih'teki hazırlıklarını tamamladı

    G.Saray, Zürihteki hazırlıklarını tamamladı
    GALATASARAY
    Giriş Tarihi: 15.07.2018

    Galatasaray, İsviçre’nin Zürih kentinde sürdürdüğü yeni sezon hazırlıkları kapsamında günü çift antrenmanla tamamladı. Zürih’teki antrenman programını noktalayan sarı-kırmızılılar, yarın öğle saatlerinde Montrö'ye geçecek.

    Teknik Direktör Fatih Terim yönetimindeki sabah gerçekleştirilen idmanın ilk bölümünde kuvvet çalışması yapıldı. Daha sonra koordinasyon ve sürat çalışmaları ile koşu çalışmaları üzerinde duruldu. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı. Günün ikinci idmanının ilk bölümde ritm ile ısınma yapıldı. Daha sonra gruplar halinde beşe iki dar alan oyunu oynandı. Antrenmanın ana bölümünde sınırlı alanda çift kale taktiksel oyun gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

    Henry Onyekuru ve Younes Belhanda, dünü bireysel çalışma ile geçirdikten sonra bugün yapılan her iki antrenmanda da takımla birlikte çalıştı.
    Zürih'teki antrenman programını noktalayan Galatasaray, yarın öğle saatlerinde Montrö'ye geçerek yeni sezon hazırlıklarına bu kentte devam edecek. Sarı-kırmızılılar, antrenmanını Montrö'de yerel saatle 17.30'da yapacak.

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